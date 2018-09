Phil Collins weer op tournee

De 65-jarige zanger noemt de concertreeks de 'Not Dead Yet'-tournee, naar zijn deze week uit te komen gelijknamige biografie, vertelt hij tijdens een persconferentie in de Royal Albert Hall.

Phil kondigde in 2002 zijn pensioen aan, omdat gehoorproblemen en problemen aan zijn rug en armen roet in het eten gooiden. In 2015 maakte hij echter bekend toch weer te willen optreden, omdat zijn kinderen Nicholas (14) en Matthew (10) vaderlief zo graag eens live wilden zien optreden. "Ze hadden nog een luier aan toen ik mijn laatste tournee deed. Ze vinden mijn muziek te gek, dus ik zou het leuk vinden om ze mee te nemen zodat ze ervan kunnen genieten", zei hij tegen muziekblad Rolling Stone.

Begin dit jaar bracht de zanger twee 'nieuwe, oude' platen uit, onder de titel 'Take a Look at me Now'. Hij nam daarvoor zijn oude klappers opnieuw onder handen en op de tweede cd staan demo's, B-kantjes en live opnames.

Voor de cover van de boxset liet hij de hoezen van zijn albums 'Face Value' (1981), 'Hello I Must Be Going' (1982), 'No Jacked Required' (1985), Dance into the Light (1996), 'Both Sides' (1993) en 'Testify' (2002) opnieuw schieten. De jonge wereldberoemde artiest is op de nieuwe hoezen vervangen door Phil zoals hij er tegenwoordig uitziet.