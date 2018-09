Hoeveel drink jij eigenlijk?

Ⓒ Roos Koole

Eerlijk is eerlijk: onze babyboomers kunnen er wat van. De cijfers liegen er niet om. Volgens verslavingsinstituut Trimbos telt Nederland 150.000 tot 200.000 oudere probleemdrinkers. Dat wil zeggen: vrouwen die meer dan 14 glazen per week drinken of mannen die er meer dan 21 achterover slaan.