Het is een heerlijke afleiding. Lekker het water op en genieten van prachtig uitzicht en het constante geluid van de motor. Tegen de golven van de grote beroepsvaart in en de vrijheid van het water ervaren. Al snel komen we aan bij de gemeentehaven, waar een bordje aankondigt dat de ‘Lekko Dagen’ plaatsvinden.

Een jaloersmakend aantal historische schepen lonkt naar ons: wat een pracht! Ons bijbootje heeft spontaan een minderwaardigheidscomplex terwijl we rondjes varen om de schitterende schepen: sleepboten, ex-RWS schepen, zelfs een ware boodschappenboot.

'Ook een toastje?'

Maar varen verbroedert, dat blijkt maar weer als het achterste stukje haven hebben bereikt. Een groepje zit aan dek te borrelen in het najaarszonnetje en een van hen roept naar ons: “willen jullie ook een toastje?” Dat laten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen en dus leggen we aan bij de sleepboot uit 1925: de Triton.

De eigenaren zijn al vanaf 1987 bezig met de restauratie van het prachtige schip, “iedere keer een beetje”. Van een boot die rijp was voor de sloop is het een indrukwekkend schip geworden. Ruim achttien meter lang doet vermoeden dat er nog veel meer ruimte is dan op onze Orca, maar dat valt tegen: zeker de helft wordt ingenomen door de machinekamer. Pieter loopt er als een kind in de snoepwinkel terwijl de eigenaar vertelt over de Industrie-motor, een 2-cilinder viertakt van 100 E.P.K. Onze motoren lijken qua formaat grasmaaiermotors in vergelijking met deze joekel. De ‘Triton’ is met deze unieke eigenschappen dan ook een varend monument.Gezellig in de haven

Terug aan dek drinken we nog wat en praten we over onze vaarplannen. Ook al kennen we deze mensen net, ze zijn hartelijk alsof we al jaren naast hen liggen in de haven. Het valt ons op dat havens sowieso stukken gezelliger zijn dan woonwijken. Waar in Utrecht zelden iemand de moeite nam om ‘hallo’ te zeggen, maakt iedereen in havens een praatje met elkaar en word je spontaan uitgenodigd voor een biertje of een hapje. Een goede gewoonte, die we er graag inhouden!

Helaas zijn veel booteigenaren van mening dat het vaarseizoen op z’n eind is. Afgelopen week hebben we al veel boten het water zien verlaten. Dankzij onze ligplek naast de botenlift hebben we de schepen van alle kanten kunnen bekijken en de eigenaren horen verzuchten ‘hoe zonde dat het alweer klaar is voor dit jaar’.

Gelukkig worden we na een kwakkelende zomer toch nog beloond met een heerlijke nazomer en kan het seizoen wat ons betreft nog wel eventjes mee. De nachten worden weliswaar koud en de nacht valt sneller, maar het heeft ook wel iets knus. Kaarsje aan, onder een kleedje en de diehards uit de haven uitnodigen voor een drankje!

Pieter Tiller en Femke Hovinga, al circa drie decennia onervaren watersporters, springen letterlijk en figuurlijk in het diepe. Als ‘Floating Freelancers’ willen zij door Europa varen terwijl ze doorwerken als marketeer en schrijver. Ze kochten een klusboot uit 1985: motorkruiser Orca. Op dit blog schrijven ze eens per twee weken over hun avonturen.

