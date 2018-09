Monnik zwijgt als het graf

Monnik Roberto (Toni Servillo) weigert om iets los te laten over de nachtelijke biecht van de IMF-voorzitter. Ⓒ le confessioni

Wat heeft een monnik te zoeken bij een G8-top? De ministers van financiën snappen niets van de extra gast in hun afgehuurde luxe-hotel. Maar dat is niet het enige wat hen zorgen baart in Le confessioni. IMF-voorzitter Daniel Roché wordt dood in zijn hotelkamer gevonden, de ochtend nadat hij te biecht is geweest bij monnik Roberto. Wat is daar gezegd?