Leeuw gaat bloederig los in amsterdam

Maas laat wel meer losse eindjes bungelen. Zijn film is een verzameling van bloederige anekdotes, die met schwung zijn gecombineerd. Eerst moet een boerenfamilie aan de rand van de stad het ontgelden, daarna een stel kakkineuze golfers. De leeuw zelf hebben we dan nog niet gezien, wel zijn sporen. Tot we de enorme menseneter in de scooterspiegel van een vluchtende roti-bezorger ontwaren. En daarna zien losgaan in een volle tram.

Getalenteerd actrice Sophie van Winden speelt in Prooi een hartveroverende hoofdrol. Als Jessy, dierenarts van Artis met ervaring in de Afrikaanse jungle, kan zij de bijt- en scheurwonden van de eerste slachtoffers onmiddellijk thuisbrengen. Julian Looman geeft gestalte aan haar foute vriendje, die als cameraman van de lokale tv-zender AT5 een sensationeel verhaal vermoedt. Terecht, zo blijkt.

Jessy raadt de politie aan een ervaren leeuwenjager (Mark Frost) in de arm te nemen, de hautaine commissaris schakelt liever zijn rijke neef (Victor Löw) in, een hobbyist die ook weleens een geweer heeft vastgehouden. De gevolgen zijn rampzalig, op een even gruwelijke als grappige manier. Dat de monsterlijke leeuw daarbij soms wat nep oogt, deert nauwelijks. Simpelweg omdat Prooi vooral scoort met z’n torenhoge funfactor. Hap!