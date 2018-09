Filmreeks Taxi krijgt vijfde deel

Dat heeft producent EuropaCorp volgens de site Deadline maandag bekendgemaakt.

Het eerste deel uit 1998, dat toentertijd voor 8 miljoen euro werd gemaakt, was een groot succes in binnen- en buitenland. De film uit de koker van de Franse regisseur en producent Luc Besson verhaalde over een pizzakoerier die als hij wordt opgepakt voor te hard rijden de keuze krijgt. Of hij verdwijnt de cel in, of hij helpt een stuntelende detective een stel Duitse bankrovers op te sporen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Samy Naceri, Frédéric Diefenthal en Oscarwinnares Marion Cotillard. Volgens Franse media keren Naceri en Cotillard niet terug in het vijfde deel.

Er volgden tot nu toe drie vervolgen. De critici waren niet te spreken over de sequels, maar zeker in Frankrijk bleef het publiek massaal toestromen. Sylvester Stallone speelde in het derder deel een bijrol. Het vierde deel kwam negen jaar geleden uit. De film kreeg in 2004 zelfs een Amerikaanse remake met Queen Latifah en Jimmy Fallon in de hoofdrollen.

De actiefilm moet op 31 januari 2018 in première gaan.