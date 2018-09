Lil’ Kleine en Ronnie Flex naar Frisfeesten

Ook Ronnie Flex doet twee Frisfeesten aan, hij is later deze maand te vinden in Heerhugowaard en Bussum. Jonna Fraser, Mr. Polska en Manuel & Geza zijn ook toegevoegd aan de Fris-tour. Onbekend is of de twee hun eerste hit, Drank en drugs, zal vertolken op de evenementen.

De Frisfeesten vieren komend voorjaar hun tienjarig jubileum. Fris ontstond in 2007 toen producent 4PM de eerste feesten voor jongeren tussen de twaalf en zestien jaar organiseerde. Bekende namen als Martin Garrix, The Partysquad en Hardwell traden eerder op voor de jongeren.