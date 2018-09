Gordon lust critici rauw

Dat maakt hij duidelijk in de aankondiging van de show, waarin ook een rol voor zanger Dries Roelvink en nieuwbakken 'realityster' Koen Kardashian is weggelegd. Welke 'frenemies' van Gordon plaats zullen nemen in het Roast-panel dat Gordon het vuur aan de schenen gaat leggen, wordt later bekendgemaakt.

In het programma The Roast of… wordt elke editie een ander bekend persoon volledig afgebrand door vriend en vijand. The Comedy Central Roast of Gordon is de eerste Nederlandse editie van het programma. De opnames vinden 13 december plaats en de uiteindelijke show wordt op dinsdag 20 december om 20.30 uur uitgezonden op Comedy Central.