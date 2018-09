LEZERSREIS: Winterwandelvierdaagse

Kras organiseert in samenwerking met De Telegraaf een wandelreis naar het Beierse Woud. U verblijft in het gemoedelijke Hotel Zur Alten Post in Bischofsmais waar u deze week geniet van de gastvrijheid van de familie Pledl.

Zaterdag - Heenreis

Onze vakantieplaats is het op 700 meter hoogte gelegen Bischofsmais, aan de voet van de Geisskopf in het Natuurpark Bayerischer Wald. In de vroege avond arriveren we in ons hotel.

Zondag - Zwieslerwaldhaus (wandeldag 1)

Het startpunt van de wandelvierdaagse is Zwieslerwaldhaus. Hiervandaan kunnen we alle kanten op! Een mooie route gaat via Schwellhäusl richting de grens met Tsjechië en via Ferdinandsthal terug. Blijft u liever dichter bij het Waldhaus? Twee prachtige routes van ongeveer anderhalf uur lopen zijn prima aangegeven. In het Waldhaus krijgt u uiteraard ook de gelegenheid om één van de heerlijke lunchgerechten te bestellen.

Maandag - Nationaal Park Beierse Woud (wandeldag 2)

In het oudste Duitse nationale park zijn er diverse wandelmogelijkheden. Bijzonder aan te bevelen is de wandeling in het ’Tierfreigelände’ waar dieren die hier oorspronkelijk thuishoorden, een plek hebben gekregen.

Dinsdag - Excursie naar Regensburg

Regensburg is een van de oudste en meest romantische steden van Duitsland. Het stadsbeeld wordt bepaald door rode daken, kerken, torens en middeleeuwse stadhuizen. De Steinerne Brücke, de Dom St. Peter en de Porta Preatoria mag u niet missen. Ontspanning vindt u in de oude wijk met sfeervolle winkelstraatjes, binnenplaatsen, restaurants en cafés. Aansluitend een bezoek aan tempel Walhalla, gelegen boven de Donau.

Woensdag - Bischofsmais (wandeldag 3)

Vandaag maken we in Bischofsmais een stevige wandeling van 15 km. Vanaf het hotel lopen we via Teufelstisch naar Habischried en Unterbreitenau. Bij goed weer nemen we er de stoeltjeslift (exclusief, ca. € 4,50 p.p.) naar de Geisskopf (1097 m). Boven genieten we van het uitzicht en eten we in een gezellige berghut. Daarna dalen we de berg af en wandelen we via de Besinningsweg en de Hermannskappellen terug naar ons hotel.

Donderdag - Grosser Arber (wandeldag 4)

Op naar de Grosser Arber. We rijden via Bodenmais en kijken even bij Bretterschachten (1120 m). Hierna brengt de touringcar ons terug naar 966 m. Hier starten twee mooie wandelingen van 5 km en 13 km, beide met een flinke afdaling. Eindpunt is Bodenmais, een aardig plaatsje met veel (glas)winkeltjes. In de namiddag gaan we daarom naar Joska Glasparadis, waar u het kleurrijke glas kunt bekijken en kopen.

Vrijdag - Excursie naar Passau

Deze barokstad met verrassende steegjes, straten, pleinen en terrassen ligt aan drie rivieren: de Donau, de llz en de Inn. In het oude centrum staat de kathedraal die deels in barokstijl is opgetrokken. Leuk om te bezoeken zijn ook het raadhuis en de twee burchten, Oberhaus en Niederhaus. Liefhebbers kunnen – als het weer het toelaat – vanuit Passau een boottocht over de Donau maken (niet inbegrepen).

Zaterdag - Terugreis

Na het ontbijt volgt de reis naar huis en geniet u van een stamppotbuffet op het wisselpunt in Asten. Aansluitend wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats.

----

Inbegrepen:

• Reis per Comfort Class Kras touringcar

• Landelijk opstapschema

• Transfers naar en van de winterwandelgebieden

• 4 wandeldagen met Nederlandse begeleiding

• Lunchpakket tijdens wandeldagen

• Verblijf in Hotel Zur Alten Post

• Hotelverzorging o.b.v. 7x ontbijtbuffet en 3-gangen diner met keuzemenu of dinerbuffet

• In de namiddag koffie/thee met wat lekkers in de wintertuin van het hotel

• Extra’s: welkomstdrankje, 1x filmavond, 1x muziekavond, 1x beenham-dinerbuffet, 1x fakkelwandeling, 1x bingo-avond

• Excursie naar Passau en een excursie naar Regensburg

• Stamppotbuffet in Nederland bij terugkomst.

----

Reisdata:

28-01 & 11-02

Verblijf van 8 dagen

Vanaf € 549

----

Reserveren:

Kras.nl/telegraaf of 0900-9697 (70 cpg).

Genoemde prijs is p.p. o.b.v.

2 personen exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds

----