Derde Symphonica in Rosso met Simply Red

De Britse band zal ook op 28 oktober te horen zijn in het Ziggo Dome meldt concertorganisator Mojo woensdag. Simply Red nodigt ook tijdens deze editie gastartiesten uit voor de show en zal worden begeleid door Guido Orchestra.

“Eigenlijk was ik van plan na de jubileumtournee voor ons dertigjarig bestaan niet meer op te treden tot het volgende jubileum over een jaar of vier”, verklaart zanger Mick Hucknall. “Maar toen kwam deze kans om op te treden met dit grote orkest. Daar kon ik geen nee tegen zeggen. Dit worden mijn enige concerten volgend jaar. Ik doe dit alleen maar vanwege het orkest. It’s the magic of the sound”.

De kaartverkoop voor het extra concert is al van start gegaan. Ook voor de eerste shows op 25 en 26 oktober zijn nog enkele kaarten beschikbaar.