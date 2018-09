Arcade Fire op Best Kept Secret

De Canadese band sluit op zaterdag 17 juni de dag af. Eerder werd al bekend dat Radiohead op het podium in Hilvarenbeek staat.

Best Kept Secret vindt plaats op 16, 17 en 18 juni 2017, de voorverkoop start op zaterdag 19 november via de website van het festival. De afgelopen editie was met 25.000 bezoekers uitverkocht.