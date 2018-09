Take That samen op podium

De zanger werd speciaal in het zonnetje gezet met de prestigieuze award die eerder alleen nog maar gewonnen werd door Elton John en David Bowie. Robbie Williams kreeg de prijs voor zijn blijvende impact op de Britse cultuur met zijn inmiddels twintigjarige solocarrière.

Om de eervolle award te vieren, haalde hij Gary Barlow, Howard Donald en Mark Owen het podium op om samen de nummers Want you back for good en The Flood te vertolken. Jason Orange was afwezig bij de reünie, die door fans werd vastgelegd.

Robbie Williams maakte van 1990 tot 1995 en van 2009 tot 2012 deel uit van de band. Er zouden weer plannen zijn om te touren ter ere van hun 25-jarig jubileum. Robbie is echter zelf nog op tournee om zijn album Heavy Entertainment Show te promoten. Bovendien gaan er geruchten dat hij zijn opwachting maakt bij het Glastonbury festival.