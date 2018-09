Bevlogen aanklacht tegen zinloos geweld

In Fataal ziet Milan (Jeffrey Hamilton) zijn droom uitkomen: met Jaguars opent hij zijn eigen uitgaansclub. Als op een avond drie lastige bezoekers worden verwijderd, nemen ze wraak. Nog diezelfde nacht slaan ze Milan in de parkeergarage total loss. Wanneer hij uit zijn coma ontwaakt, is de diagnose meedogenloos: Milans ruggenwervel is verbrijzeld, hij zal nooit meer lopen.

Wat volgt is beproefd drama dat wegkijkt als een spotje van Slachtofferhulp. Eerst is er de schok, dan volgen woede en ontkenning waarna bezinning, acceptatie en de moed om door te gaan intreden. Dat Fataal toch aangrijpt, is te danken aan de bevlogenheid en het engagement van Bleekemolen. Met minimale middelen kreeg de piepjonge regisseur (19!) zijn project van de grond en de werkelijk uitstekende cast (let op talent Hamilton!) werkte belangeloos mee. Zo resulteerde Fataal in een film die zeker gezien moet worden, al was het maar vanwege de boodschap: STOP. ZINLOOS. GEWELD.