"Ik ben een prachtig mens!"

Volgens het onderzoek van de zorgverzekeraar blijkt dat 79% van de Nederlanders het ongemakkelijk vindt om te vertellen wat hen een mooi mens maakt. Het geeft een vreemd gevoel (29%) of zelfs een gevoel van schaamte (15%). Meer dan de helft van de Nederlanders denkt er niet eens aan om tegen zichzelf te zeggen “Je bent een mooi mens.” Een kwart van de Nederlanders ziet er het nut niet van in, maar bijna een vijfde vindt simpelweg niets bijzonder of mooi aan zichzelf. Volgens neurowetenschapper Roeland Dietvorst is dat niet heel gek. “We zijn er vanuit het overlevingsinstinct op ingesteld dat informatie over gevaren of dreigingen relevanter zijn om te overleven dan positieve info. Kritiek op jezelf weegt dan zwaarder dan een compliment.” Het heeft ook een beetje met cultuur te maken. In Nederland heerst het motto “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.” We zijn bijvoorbeeld bang om onszelf te complimenteren omdat het al snel opschepperig zou staan.

In een video laat Menzis zien dat het makkelijker wordt onszelf een compliment te geven wanneer iemand uit onze omgeving het zegt. Volgens het onderzoek neemt 71% procent van de Nederlanders een compliment namelijk wel aan van iemand uit hun omgeving. Een wijze les: we moeten onszelf wat vaker complimenteren, het maakt ons een beter mens.

“Op simpele manieren kunnen we positieve gevoelens stimuleren in het dagelijks leven. Dat kan ons kracht geven en heeft een positief effect op je levensgeluk en gezondheid. In het moment en op termijn,” zegt Dietvorst. Laten we maar meteen beginnen en geef jezelf een compliment. Vertel in de reacties waarom jij trots op jezelf bent!