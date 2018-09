Filmmaker Mohamed Diab levert met Clash een buitengewoon krachtige film af, gedraaid op welgeteld acht vierkante meter. De meeste gebeurtenissen spelen zich af in de arrestantenbus, de buitenwereld krijgen we alleen te zien door betraliede ramen. Aartsvijanden, meelopers en ongelukkigen die min of meer bij toeval zijn gearresteerd, moeten het in die beperkte ruimte met elkaar zien te rooien. Dat gaat niet zonder bloedvergieten.

Clash is een claustrofobische nachtmerrie waaraan geen ontsnappen mogelijk is. Niet alleen staan Moslimbroeders en Morsi-aanhangers in de bus recht tegenover arrestanten uit het andere kamp, op sympathie van de politie hoeft niemand van hen te rekenen. Zelfs in de kokende hitte blijven ze opgesloten, omdat de gevangenissen uitpuilen. Daarnaast raakt de arrestantenbus geregeld verzeild in het kruisvuur van strijdende partijen die geen enkel medelijden tonen.

Toch zijn er ook kleine stukjes menselijkheid die de ongelukkige lotgenoten ondanks al hun tegenstellingen delen en samenbrengen. Die zorgen voor sprankjes licht in dit inktzwarte drama, al blijft Clash toch vooral een film die je achterlaat met een bonzend hart van ontzetting.