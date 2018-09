Psychedelische stripverfilming

Doctor Strange, in 1963 bedacht door Marvel-grootheden Steve Ditko en Stan Lee, is een kind van zijn tijd. De arrogante neurochirurg die zijn handen verbrijzelt in een vreselijk auto-ongeluk, gaat tijdens zijn queeste voor genezing op een spirituele reis. Al zou je dat ook een psychedelische trip kunnen noemen. Scott Derrickson, die we vooral kennen als regisseur van bovennatuurlijke horrordrama’s als Sinister en The exorcism of Emily Rose, blijft daarbij het bronmateriaal trouw.

Hij liet Ditko’s tekeningen op een imposante manier vertalen in bewegende beelden, die vooral in IMAX prachtig tot hun recht komen. Cumberbatch mag intussen de mantel van superheld Strange om zijn schouders leggen, terwijl Tilda Swinton zich als ’The Ancient One’ opwerpt als zijn spirituele gids. Mads Mikkelsen is als dienaar van het duister hun levensgevaarlijke tegenstander in een spectaculaire strijd vol actie en visuele effecten.

Regisseur Derrickson en zijn cast vinden in dit Marvel-avontuur precies het juiste evenwicht tussen humor en drama, een balans die zowel bombast als zelfparodie voorkomt. De flair waarmee Cumberbatch Doctor Strange speelt, dringt daarbij verbazing over de nogal plotselinge psychologische omslag van zijn personage naar de achtergrond.