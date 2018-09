Ongrijpbaar verdriet

In de eerste minuten van Sweet dreams maakt de Italiaanse cineast Marco Bellocchio ( Vincere) al duidelijk waar Massimo’s malaise vandaan komt. Hij verloor zijn moeder op jonge leeftijd en heeft die plotselinge dood nooit een goede plek kunnen geven. Flashbacks tonen haar als een vrouw met heftige stemmingswisselingen, waarmee de kijker al een idee krijgt hoe ze aan haar eind is gekomen. Voor de hoofdpersoon is dat echter dertig jaar na dato nog altijd een ongrijpbaar raadsel.

En daar zit ook meteen het probleem van de hele film in. Waar het publiek door Bellocchio’s structuur vanaf het begin een helder beeld heeft van Massimo’s gesteldheid, blijft de arme vent zelf moeite houden om grip te krijgen op zijn leven. Onbedoeld ontstaat er zo een afstand tussen kijker en hoofdpersoon. We hadden mee willen voelen met de angst en verwarring in plaats van ernaar te kijken, wachtend op een oplossing. Die komt pas na een dikke twee uur. Ondanks de fijne nostalgische sfeer is Sweet dreams daarmee vooral een moeizame zit.