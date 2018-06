RTL stopt met RTL TEXT

Veel functies van teletekst zijn inmiddels overgenomen door nieuwswebsites, sociale media en de Elektronische Programma Gids. Het aantal gebruikers van RTL TEXT liep daardoor terug, wat maakt dat het medium niet meer rendabel genoeg is om in stand te houden.

Consumenten die RTL TEXT na 1 april 2017 raadplegen, worden op de hoofdpagina geattendeerd op het stoppen van RTL TEXT en doorverwezen naar andere nieuwsbronnen.

Ook zenders als VRT en BBC bieden geen teletekst meer aan. Jens Kraan, chef 24 uur bij de NOS, zei onlangs in deze krant dat het 'ondenkbaar' is dat de publieke omroep met Teletekst stopt. Het medium is nog altijd populair. Dagelijks kijken gemiddeld zo'n 600.000 mensen naar 101, blijkt uit onderzoek.