‘Hey, four eyes!’ – Ook nieuw smoelwerk Skoda Octavia RS

Vooruit, misschien moeten we eraan wennen, maar toen Skoda eind oktober de gewijzigde Octavia voorstelde, keken we raar op van het front, dat voor ons gevoel niet helemaal klopt. Maar het moet gezegd, op deze RS kijken de vier ‘ogen’ van de Tsjech een stuk minder gemankeerd de wereld in.

Diesel

Zoals vanouds is de Octavia RS leverbaar als sedan en als Combi. Er is een benzineversie en een dieselvariant. Dat betekent dat kopers kunnen kiezen uit een 230 pk sterke 2,0 liter turbomotor (plus 10 pk ten opzichte van het oude model) of een 184 pk leverende 2,0 liter turbodiesel, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een automatische DSG-transmissie.

De benzine-RS kan in 6,7 seconden van stilstand naar 100 km/h sprinten en heeft een topsnelheid van 250 km/h. De diesel doet er 1,2 seconden langer over en haalt een 18 km/h lagere top. Die laatste is overigens ook te bestellen met vierwielaandrijving (alleen in combinatie met de zestraps DSG-bak).