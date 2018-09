Honderd dragqueens playbacken kersthits

Onder leiding van de Amsterdamse dragqueen Lady Galore vullen de honderd uitgedoste queens de twaalf minuten durende video door klassiekers als Sleigh Ride, It’s The Most Wonderful Time Of The Year en Rudolph The Red-Nosed Reindeer (de Destiny's Child-versie) op originele wijze te playbacken.

Het optreden bleef ook in het buiteland niet onopgemerkt. Onder meer de Huffington Post schreef over de clip en Lady Galore deelde de vele internationale reacties via Facebook. Zij richtte in 2011 de groep Drag Queens United op omdat ze vindt dat de queens 'vaker samen moeten werken en de rest van de gayscene moet laten zien dat zelfs wij samen kunnen werken en elkaar kunnen waarderen'.