VLOG Eerste testnotities: Bentley Bentayga gaat dieselen

Deze historische Bentley is met een vanafprijs van 227.317 euro ongeveer 55 mille goedkoper dan de W12. Qua prestaties doet de 435 pk / 900 Nm superdiesel op papier niet heel veel onder voor de W12, want een top van 270 km/h en een de sprint van 0-100 km in 4,8 seconden is absoluut snel. Bentley verwacht dat ongeveer 45 procent van de Bentayga-kopers voor de diesel zal gaan. Is het zoals Bentley beweert de ultieme familieauto?

