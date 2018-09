James Blunt kondigt nieuw album aan

De zanger moet het al jarenlang ontgelden, omdat velen hem online afkraken om zijn hit You're Beautiful. James Blunt laat zich echter nooit ontmoedigen en reageert altijd uitermate gevat op de beledigingen aan zijn adres, zo ook wanneer hij aankondigt met nieuwe muziek bezig te zijn.

“Als je dacht dat 2016 erg was – ik breng een nieuw album uit in 2017”, verklaart de Brit op Twitter. Zijn fans kunnen zijn sarcasme wel waarderen en reageren zelf ook komisch. "Ik ga dit album kopen voor mijn ex", verklaart iemand. "Ik hoop dat het twaalf coverversies van You're Beautiful zijn", grapt een ander. "Hebben we nog niet genoeg geleden? Toon wat medelijden James!", smeekt een twitteraar.

In 2004 brak Blunt door met het nummer You're Beautiful, waarover vreselijke grappen worden gemaakt, die hij zelf wel kan waarderen. Eerder grapte hij al: "Ik hoop ooit populairder te zijn dan Nickelback", over de Canadese band wiens muziek ook altijd wordt gebruikt als grap om mensen 'te martelen'. In 2010 kwam Blunts laatste album uit, Some Kind of Trouble.