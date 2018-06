Doe jij mee aan voedseltrends?

Volgens het onderzoek is er een stijgende lijn wat betreft gezonde voeding, maar is er ook een groot deel van de Nederlandse bevolking dat niet voldoende gezond eet.

Het RIVM raadt aan om meer groente en fruit en juist minder dierlijke producten te eten. Op dit moment is bijna 30% van alles wat we eten van dierlijke oorsprong. Dit is niet goed voor de gezondheid en al helemaal niet voor het milieu, zegt het RIVM.

Ook nuttigen we nog steeds te veel alcoholische en suikerhoudende dranken. Het advies van het RIVM luidt: helemaal geen alcohol of maximaal 1 alcoholische consumptie per dag. Frisdranken en vruchtensappen kunnen we het best links laten liggen.

Nederland is al een tijd bezig met deze voedingsfilosofie. Wij vragen ons af of jij heel bewust met voeding bezig bent of juist helemaal niet.