Tuinvogeltelling: 5 tips voor het tellen

“In het dagelijks leven rennen we vaak voorbij aan de vogels in de tuin. Maar mensen die er even voor gaan zitten, verwonderen zich vaak over hoeveel soorten er in hun tuin rondscharrelen”, zegt Marieke Dijksman van Vogelbescherming Nederland. De organisatie houdt komenden weekend voor de 14e keer op rij de Nationale Tuinvogeltelling. Jaarlijks doen er tienduizenden mensen mee, vorig jaar stond de teller op 53.000 deelnemers. Iedereen met tuin of balkon kan meedoen, dus schaaf die vogelkennis vast wat bij voordat het begint!

Hoe werkt het?

Tel op 28 of 29 januari een half uur aaneengesloten de vogels in je tuin of op je balkon. Maar tel de waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in een half uur in totaal 3 koolmezen tegelijk? Dan geef je door: 3 koolmezen. Geef je telling door via de gratis app Tuinvogels of via tuinvogeltelling.nl

5 tips voor het tellen

1 Tel in de ochtend

Het beste moment om te tellen is ’s ochtends vroeg of ’s avonds voor schemering. Dan zijn de vogels het meest actief. Vlak voor de nacht eten ze veel als voorbereiding op een koude nacht. In de vroege ochtend ‘ontbijten’ ze om weer aan te sterken.

2. Gebruik een verrekijker

Soms zitten de vogels net te ver van het raam om ze goed te kunnen zien. Pak een verrekijker, zodat je de verschillende soorten van elkaar kan onderscheiden.

3. Haal de soorten niet door de war

De koolmees lijkt op het blote oog al gauw op een pimpelmees. Maar let op: iedereen kan ze onderscheiden van elkaar. De koolmees is namelijk iets groter en heeft een zwarte ‘stropdas’. Daarbij heeft hij een zwart ‘petje’, de pimpelmees heeft een blauw ‘petje’ en blauwe vleugels.

Ook de huismus en de heggenmus zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden. De heggenmus heeft een grijze keel, dunne snavel en veel streepjes op de rug en buik. De huismus daarentegen heeft een wat rommeliger uiterlijk.

4. Gebruik de app of site om vogels te herkennen

“Mensen vinden het soms spannend om mee te doen, omdat ze bang zijn niet genoeg van tuinvogels te weten”, zegt Dijksman. “Maar in de praktijk weten mensen vaak meer dan ze denken. We maken het voor iedereen zo makkelijk mogelijk om mee te doen met de Tuinvogels app.” Op de gratis app staat een overzicht van 93 vogelsoorten. Daarbij kun je ook zoeken op kleur of grootte. De app doet vervolgens een suggestie. Je kan ook op de site het overzicht van de 25 meest voorkomende tuinvogels bekijken. Het overzicht is voorzien van video’s en geluidsbestandjes van ieder dier.

5. Voorzie de tuin van voer

Strooi broodkruimels voor de huismus , gebruik zaden en vetbollen voor de mezen en stukjes appel voor de merel of spreeuw. Publiekslieveling is de roodborst, die tevreden is met wat zaadjes op de grond. Daar profiteren andere gasten zoals vinken, groenlingen en spreeuwen ook van mee. Wat helemaal populair is tegenwoordig, is de pindakaas voor vogels. Het blijkt een goeie truc om de grote bonte specht je tuin in te lokken. Maar ook de kleine vogels zijn er dol op. Als de pot bijna leeg is, kruipen ze er helemaal in voor de laatste restjes.

6. Maak je tuin vogelvriendelijk

Vogels voeren is natuurlijk ontzettend leuk. Maar wil je ze écht helpen, richt dan je tuin vogelvriendelijk in. Dat betekent: tegels eruit, meer groen erin. Hoe je van je tuin of balkon een waar vogelparadijs maakt, lees je hier:

Een vogelvriendelijke tuin maak je zo

Nut van de telling

De gegevens zijn erg belangrijk om de vogelpopulatie in de gaten te houden. Nu zal je denken: sommige vogels worden toch per ongeluk dubbel geteld? Of verwart met een lookalike? Ja, dat gebeurt. Desondanks zijn de resultaten erg nuttig ter aanvulling op ander onderzoek. “ Als je ieder jaar op hetzelfde moment een grootschalige telling in Nederland houdt, kun je daar na een aantal jaren trends uit halen”, zegt Dijksman. “Zo blijkt bijvoorbeeld dat de huismus in de loop der jaren uit de binnensteden verdwenen is. Gelukkig wordt hij nog wel veel gezien in de randsteden en dorpen.”