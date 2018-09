Range Rover Sport SVR is ontzettend traag… in de sneeuw

Want een Range Rover Sport SVR is helemaal niet zo snel… op sneeuw. De vierwielaandrijver bevindt zich dan op… ahum… glad ijs en heeft moeite om zijn 550 pk en 680 Nm aan de grond te krijgen. Iets wat resulteert in een sprinttijd van 11,3 seconden van 0 naar 100 km/h.

Al een stuk sneller is de Britse herrieschopper in de modder. In de zogenoemde ‘Mud and Ruts’-modus zet hij een tijd van 6,5 seconden op de klok. Schakel je hem terug naar ‘Grass, Gravel and Snow’ dan ‘doet’ hij 0-100 km/h in 5,5 seconden op nat gras en in 5,3 seconden op gravel.

Op zand heeft de SVR het iets moeilijker, zelfs met zijn aandrijflijn in de stand ‘Sand’. Hij heeft op de korrelige ondergrond 5,5 seconden nodig om de 100 aan te tikken. Iets wat de Range Rover Sport op droog asfalt in 4,7 seconden doet.