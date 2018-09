Onder de hamer: Hennessey Venom GT Spyder van Steven Tyler

Eerste

Nee, de zanger van Aerosmith zit niet in grote geldnood en gezien zijn kapsel zal hij ook weinig moeite hebben met de rijwind in de open hypercar. Toch doet Tyler zijn Hennessey Venom GT Spyder van de hand. De Hennesey van Tyler is de vijfde die er ooit gebouwd is, van de twaalf stuks en ook de allereerste Spyder. Een sprintje naar 100 km/h doet de auto in 2,8 tellen en in 14,5 seconden tik je niet de 320 kilometer per uur aan. Dan kun je het gaspedaal nog even vasthouden, want de auto haalt officieel een topsnelheid van 427,6 kilometer per uur. Daarmee is het de snelste straatlegale open sportwagen ter wereld.

