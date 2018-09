 Groentelasagne van Felix

De regen komt er weer aan, dus hebben we iets lekker warms nodig.

Je kan voor deze groentelasagne iedere groente kiezen die je lekker vindt, ik heb doperwten, diepvries, genomen, omdat ik die lekker fris vind.

Uien en knoflook aanzetten in wat boter, wortels en prei mag erbij. Beetje zout, beetje peper. Doe de erwten erbij, laat warm worden. Zet de oven maar vast op 200 ° C. Smelt de rest van de boter, roer er bloem in, melk en room, doe er de kaas bij en laat nog 10 minuten heel zacht pruttelen. Nog even wat verse nootmuskaat er boven raspen en flink wat peper er in. Zo, die saus is ook weer klaar.

Smeer een ovenschaal in met olie, giet een beetje van de saus in, leg er de lasagnavellen op. Dan een laag groente, dan een scheut van de saus, weer vellen, weer groente, weer saus en nog een keer, als je genoeg hebt. Je eindigt met saus waar je nog wat extra kaas overheen doet.

Schuif 40 minuten in de oven.

Laat maar komen die nattigheid.Nodig voor 4 personen: 200 gr lasagnebladen 2 uien, in fijne ringen 2 tenen knoflook, in stukjes 500 gr wortels, in plakjes 1 prei, in ringen 400 gr doperwten 50 gr bloem 3 eetl boter 1 l melk 1 dl room 400 gr echte, belegen Gouda Holland kaas, geraspt zout en peper