DS 7 Crossback zet eerste stap omhoog

De DS 7 Crossback is een productiemodel en absoluut geen studiemodel. De bouw van de 4,57 meter lange SUV start binnenkort in het Franse Mulhouse en het Chinese Shenzhen, waarna DS de 7 Crossback op al zijn markten in de verkoop gaat nemen.

De DS 7 Crossback is een voor het merk compleet nieuwe ontwikkeling. DS positioneert de SUV boven de bestaande DS 5, zoals Autovisie al eerder onthulde. In de productontwikkeling zet DS eerst in op het uitbreiden van het modellengamma in plaats van het vervangen van de oudere types. Na de SUV komen eerst nog twee sedans voordat de DS 3, DS 4 en DS 5 aan een tweede leven (mogen) beginnen.

Uiteindelijk zal DS’ modellengamma uit zes types bestaan. Of daar overigens nog altijd een DS 3 bijzit, is de vraag, aangezien DS-topman Yves Bonnefont tegenover Autovisie verklaarde dat het uiteindelijke prijsplafond van DS tegen de 130.000 euro zal liggen. Wil DS dan nog actief zijn in het zeer competitieve B-segment?

