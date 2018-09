Last-minute tip: Les Deux Alpes

Wintersport in Les Deux Alpes in maart betekent minder drukte op de geweldige pistes en een goede kans op lekker ski-weer. Daarom scoort het Franse skigebied volgens Waarligtdesneeuwwel.nl een 9,4 dankzij een gemiddelde sneeuwhoogte van 205 cm. Het cijfer is onder meer gebaseerd op historische sneeuwhoogtedata, de lengte en de openstelling van skipistes.

Les Deux Alpes bestaat uit de twee dorpen Venosc en Mont de Lans, die gedurende de jaren aan elkaar gegroeid zijn en tussen twee hoge pieken liggen. In het noorden ligt het grootste deel van het skigebied, ideaal voor de beginnende skiër. Het skigebied aan de andere kant, rond de gletsjer, is ideaal voor ieder type skiër of boarder, van beginner tot vergevorderd. Hier is ook een freestyle park, met onder andere een boarder cross, een super pipe en slopestyle. Echt een must voor de avontuurlijke skiër of snowboarder.

De hele maand zijn er ’s avonds pistes open, zodat je onder de sterren van de berg af kunt. En je kunt deelnemen aan een challenge om op één dag zoveel mogelijk meters te maken. Lukt het je om 3600 meter af te dalen, dan krijg je een gouden medaille

Uitgaan

In Les Deux Alpes zelf is een gezellig drukke "strip" waar vele barretjes, restaurants, winkels, discotheken en chalets aan te vinden zijn. Na het skiën kun je hier heel goed een crêpe halen, 's avonds aan de kaasfondue in één van de restaurants en op stap in de bars en discotheken. Tijdens het Duitse Snowzone zijn er een week lang feestjes waar DJ’s draaien en zijn er verschillende wintersport westrijden waarin in je kan meedoen. Ook is er in het dorp een Roemeense feestweek, vol met wintersport, cultuur en muziek.

Hoe kom je er?

Het skigebied Les Deux Alpes ligt net ten oosten van de stad Grenoble, op ongeveer tien uur rijden van Utrecht. Je kunt ook vanaf Rotterdam of Brussel in anderhalf uur naar Grenoble vliegen. Een week wintersport in maart kun je, inclusief skipassen, voor nog geen 300 euro. Wil je dus in maart met een zonnetje op de latten staan en daarna een leuk feestje vieren, dan is een last minute skivakantie naar Lex Deux Alpes de beste optie.