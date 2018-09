Terug naar de eenvoud

Alweer zeventien jaar geleden bracht Nokia de 3310 op de markt. Een onverwoestbare telefoon met een sterke accu die maar liefst 120 miljoen keer werd verkocht.

Vandaag de dag klinkt de Nokia 3310 nogal achterhaald. We zijn immers telefoons gewend die ons constant op de hoogte houden van alles wat er in de wereld gebeurt. Van updates op Twitter tot pushberichten van het journaal en van e-mails tot appjes. Het zorgt ervoor dat we niets missen, maar ook dat we weinig rust krijgen. En daar maakt de Nokia 3310 het verschil.

Hij lijkt veel op zijn oerdegelijke voorganger, maar is toch ook een beetje met de tijd meegegaan. De nieuwe versie heeft weliswaar een kleurenscherm en een camera, maar is zeker geen smartphone. Dumbphone, zo wordt deze categorie telefoons genoemd. Met de nieuwe 3310 kun je niet op het internet en ontbreken er dus ook allerlei apps die je op zo'n beetje alle telefoons vandaag de dag wel vindt. Je wordt dus niet gestoord door constant binnenstromende appjes, mailtjes of allerlei andere notificaties.

Het is een sobere telefoon, voor iedereen die een telefoon wil om de reden waar die voor gemaakt is: bellen!

Kies jij voor een moderne smartphone met alles er op en er aan, of klinkt zo'n simpel ding toch ook wel aantrekkelijk?