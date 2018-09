Fruitwater met munt

1 liter

Benodigdheden

½ bio citroen

12 aardbeien

12 frambozen

5 takjes verse munt

250 ml kokend water

750 ml koud water

IJsklontjes

Bereiding

Leg de munt in een kop en giet er het kokende water bij. Laat het geheel even trekken en afkoelen. Stamp de helft van de aardbeien en frambozen fijn met een vorkje. Haal het fruit door een zeef zodat alleen het sap overblijft. Giet het sap in een kan en schenk er het koude water bij. Schenk er ook het afgekoelde muntwater bij.

Voeg de overgebleven frambozen en gehalveerde aardbeien toe. Snijd de citroen in schijfjes en leg de schijfjes in de kan. Laat het fruitwater ongeveer twee uur in de koelkast afkoelen en serveer naar wens met ijsklontjes.

