Meer groenten eten doe je zo

Tip 1

Eet groenten niet alleen tijdens je warme maaltijd, maar ook tijdens je lunch en als tussendoortje. Je hoeft er niet altijd een salade van te maken, losse groenten werken ook prima. Denk aan worteltjes, radijsjes, tomaatjes en komkommer.

Tip 2

Verwerk groenten in je gerechten. Bijvoorbeeld een wok van broccoli, bloemkool, paddenstoelen, paprika, sperziebonen, snijbonen, courgette, aubergine, knoflook en prei met gekookte volkoren rijst, quinoa, spaghetti of gebakken kipfiletblokjes erdoorheen.

Tip 3

Maak regelmatig een smoothie met groenten en fruit. Met een glas smoothie per dag krijg je al meer dan de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnen. Neem één soort bladgroente naar keuze, bijvoorbeeld spinazie, en mix deze samen met twee of drie favoriete soorten fruit in de blender.

Nog nooit smoothie gemaakt? Een eenvoudig receptje voor je:

Spinazie-komkommer smoothie

150 g spinazie

1 komkommer

2 bananen

1 appel

2 el limoensap

100 ml water

Was alle groenten en fruit. Ontvel de bananen. Mix alle ingrediënten in de blender.