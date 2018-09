Valentijnblunders

Crush op de buurman

“Ik ga nog steeds door de grond. Toen ik 25 jaar was had ik een onwijze crush op een leuke buurman in het flatje waar ik woonde. Ik vermoedde al dat hij een vriendin had, maar besloot toch om hem een anonieme kaart te sturen op Valentijnsdag. Ik deed dat via een website, die een echte kaart bij hem zou bezorgen. Het was voor het eerst dat ik van zo'n dienst gebruik maakte. Goed, ik schreef de kaart met een leuk verhaaltje en dat ik hem een lekker ding vond. Versturen en klaar is kees. Later pas kwam ik erachter dat de dienst heel netjes de postcode en het huisnummer van de afzender op de kaart drukte. Ik heb de buurman en zijn vriendin nooit meer aan durven kijken!”

Niet zo anoniem mailtje

“Op de middelbare school was ik dol op een jongen genaamd Rick. Hij was zo leuk en dat wilde ik hem laten weten. Ik besloot een Hotmail-account te maken en hem zonder afzender een mailtje te sturen. Lekker anoniem en veilig vanaf mijn computer. Dit was vijftien jaar geleden en ik had geen idee hoe het allemaal werkte. Om in het thema te blijven maakte ik het adres “ilikeyouverymuch@hotmail.com” aan. Verder vulde ik alle gegevens in en stelde e-mail op, een waterdicht plan! Althans dat dacht ik. De tekst was iets van:

Hoi Rick, ik vind je stiekem eigenlijk best leuk -x- Anoniem Hij zou er nooit achter komen wie het was! Tijdens de pauze kwam hij naar me toe, om me te bedanken voor de mail. Daar begreep ik niets van. Hoe wist hij dat het van mij kwam? Bleek dat je naam, die je bij de gegevens moest invullen, automatisch zichtbaar was na het verzenden van het mailtje. Wist ik veel!”

Dubbele agenda

“Mijn Valentijn werd een ware nachtmerrie. Ik had bij een juwelier twee ringen gekocht. Er was een mooie actie: twee halen één betalen en het ging dus om twee dezelfde ringen. Ik gaf er een aan mijn vrouw en een aan mijn vriendin. Die bewuste Valentijnsdag ontmoetten zij elkaar per ongeluk in een bar... ik zat er tussenin. De ringen werden geshowd en mijn geheim kwam uit. Het was een grote ravage.”

Erotische sms'jes

“Voor mij is Valentijnsdag de dag van de liefde. Met mijn gezin ga ik uit eten, ik bel mijn ouders en stuur mijn beste vriendin een berichtje. Dat deed ik een aantal jaar geleden ook. Ik stuurde een sms'je met de tekst Ik hou van jou x Liefs van Mij. Tot mijn verbazing kreeg ik een paar nietsverhullende berichten terug. Mijn vriendin is al jaren getrouwd en dacht duidelijk met iemand anders van doen te hebben. Ze gaf zich helemaal bloot."

"Ik las met rode oortjes haar toch wel erotisch getinte berichten die aan een zekere man gericht waren. Ik snapte er niets van, ze kon aan mijn nummer toch zien dat ik het was. Opeens schoot mij te binnen dat ik een nieuwe telefoon met nieuw nummer had, onherkenbaar voor die vriendin. De blunder had grote gevolgen. Met onze vriendschap is het helaas nooit meer goed gekomen en niet veel later strandde haar huwelijk.”

Eerlijk duurt 't langst

“Een jaar of twintig geleden stuurde ik een anonieme Valentijnskaart naar mijn mans werk. Ik ben op jou, ik zie je iedere dag en verlang naar jou met je mooie, bruine ogen. Als je weet wie ik ben, spreek me dan aan. Dan maak ik het heel spannend voor jou en mij. Op Valentijnsavond zat ik opgedoft te wachten, maar mijn man kwam maar niet thuis. Om half 8 stapte hij binnen, lijkbleek en zenuwachtig. Toen ik hem vroeg wat er was, zei hij dat ik niet boos mocht worden..."

"Hij vertelde me dat hij een anonieme kaart had ontvangen en dat hij nadat iedereen naar huis was gegaan, alle bureaus van de secretaresses was afgegaan om hun handschriften te controleren. Hij wilde geen geheimen voor mij bewaren en gaf me de kaart. “Ik hou alleen van jou, en vind die kaart dus heel vervelend,” zei hij nog. "Ik heb hem de waarheid verteld en gezegd dat ik de kaart had geschreven. Een blunder met een goede afloop en we hebben een leuke avond gehad. Ieder jaar lachen we er nog om.”Dus voor jij je grandioze Valentijnsplan in actie zet, doe je er goed aan nog even de feitjes te checken en te zorgen dat je plannetje waterdicht is... Succes!