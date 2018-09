Shibuya Crossing is het drukste kruispunt van de wereld. Het ligt in het hart van Tokyo en als de lichten hier op groen springen, wordt het een wirwar van overstekende voetgangers.

Er kunnen tegelijkertijd zo'n 2.500 mensen oversteken en dat gaat allemaal best georganiseerd. In deze video bevind jij je midden in de mierenhoop.