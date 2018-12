Kikkerblini met bimi en saffraansaus

Benodigdheden:

1 sjalotje, gesnipperd

3 draadjes saffraan

3 tenen knoflook, fijngehakt

2 dl witte wijn

1,5 dl room of crème fraîche

200 g kikkererwtenmeel

1 ei

2 el olijfolie

1 kneepje oregano (B. gebruikt gedroogde oregano, maar ik vind verse minstens zo lekker, dus nu er deze rare zachte maand nog verse is…)

400 g bimi ofwel broccolini of sprouting broccoli of (gewone broccoli kan ook; halveer die dan in de lengte en snijd er vervolgens, ook weer in de lengte, met steel en al in slanke stukken van)

Parmezaan of pecorino

zonnebloemolie

Bereiding:

Zet een steelpannetje op met sjalot, een paar draadjes saffraan en de helft van de knoflook. Laat op middelhoog vuur tot een kwart inkoken. Blus af met de witte wijn. Voeg de room toe, kook nog iets in en maak op smaak met peper & zout.

Meng, terwijl de saus inkookt, kikkererwtenmeel, ei, olijfolie en oregano. Klop met de garde en circa 2 deciliter water tot het een lopend, glad beslag. Maak op smaak met zout.

Verhit een filmpje zonnebloemolie in een zware koekenpan en bak er blini’s van circa 8 centimeter ø van. Zodra er aan de bovenkant gaatjes ontstaan, kan er omgedraaid worden. Bak zo al het beslag. Als u de klare blini’s stapelt en afdekt met aluminiumfolie, blijven ze soepel en warm.

Verwarm als u bijna klaar bent met bakken een brede koekenpan met een filmpje olie. Voeg de overige knoflook en bimi toe. Fruit een minuutje, blus af met een scheutje water dat in 2 à 3 minuten kan verdampen. Schud een paar keer om en maak af met peper & zout.

Halveer de helft van de blini’s. Leg op elk bord 3 hele blini’s ruim uit elkaar. Verdeel er luchtig een deel van de bimi over en steek daar schuin 3 tot 5 halve blini’s tussen, zó dat ze een beetje rechtop komen te staan, als ijsschotsen. Verdeel de rest van de bimi ertussen, misschien nog een puntje blini, maar geef ze verder liever apart als het bord te vol wordt. Het is de bedoeling dat het een luchtig geheel wordt, te vol wordt het snel een rotzooitje. Verdeel de saffraansaus erover in spetters, als een modern kunstenaar. Wees niet te zuinig met spetteren. Rasp er Parmezaan over.