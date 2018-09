Betaald worden om in luxe te leven

Third Home is een soort AirBnB voor de 'one percent', oftewel de rijke medemens. Leden kunnen hun 'stulpje' (of stulpjes) te huur aanbieden, waarna andere mensen die goed in de slappe was zitten, daar vakantie kunnen vieren.

Het bedrijf zoekt iemand die drie maanden lang in verschillende van dit soort huizen wil verblijven en hiervan verslag wil doen. Naast de reiskosten die vergoed worden, krijgt deze gelukkige persoon ook nog eens $10.000 (ruim €9000) per maand.

Geïnteresseerden moeten wel ervaring hebben met schrijven en het maken en monteren van video's en ook moeten huisdieren thuisblijven. Afgezien daarvan kan iedereen die wil, zich aanmelden. Wel moet je snel zijn, want de deadline is 30 maart...