Ontstressen met een sinaasappel onder de douche

De praktijk zelf is al meer dan een jaar oud. De oorsprong ligt in een bericht op Reddit, een verzamelsite voor duizenden online fora. Hierin werd gevraagd wat het meest onconventionele was dat eigenlijk iedereen eens zou moeten proberen. Eén gebruiker, Photon_Bandit, stelde dat hij in zijn jeugd op vakantie van een kampleider te horen kreeg dat het eten van een sinaasappel onder de douche - zodat je je dus niet druk hoeft te maken over plakkerige vingers of vlekken in je kleding - het meest bevrijdende is dat je kunt doen.

Het is een opmerkelijk statement, maar blijkbaar doet het veel mensen iets. Er is op Reddit nu zelfs een subfora aangemaakte genaamd ShowerOrange, waarin mensen hun ervaring met de sinaasappeldouche delen.

De reacties van mensen die het proberen, liegen er niet om:

The #showerorange is no joke. I really let myself go and just fell into the moment. I feel closer to myself. — Dani Cervellino (@DaniCervellino) March 19, 2017

I tried the cold orange hot shower & I have to say what liberating feeling if you didn't just try it it's amazing #ShowerOrange — Ahmad Farah Music (@Ahmad_Farah_Mus) March 10, 2017

Just experienced #ShowerOrange it was a new experience to say the least... I have a new outlook on life — Austin Barrett (@barrettaustin02) March 10, 2017