Mazda verwacht stormloop op nieuwe CX-5

De extra productieplaatsen komen pas in november beschikbaar. De CX-5 is dan op de meeste markten leverbaar. De marktintroductie begon afgelopen februari in Japan. Er werden in de eerste maand liefst 16.639 stuks verkocht, zeven keer de verwachte maandverkoop.

Prijzen

De Europese markt volgt aan het begin van de zomer. De Nederlandse importeur is inmiddels van start gegaan met het noteren van de bestellingen. Daartoe zijn de prijzen van de crossover vrijgegeven. De nieuwe CX-5, de tweede generatie sinds 2011, kost minimaal € 30.990,-, inclusief kosten rijklaarmaken die sinds eind vorig jaar verplicht in de prijs moeten zijn opgenomen. Voor dat bedrag rijdt Mazda de CX-5 in de S-uitvoering voor, voorzien van een 165 pk sterke 2.0-benzinemotor. Op het voorwielaangedreven type is ter gelegenheid van de marktintroductie een automaat met zes verzetten voor slechts € 1.000,- extra leverbaar.

