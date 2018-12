Sandra Reemer vol vertrouwen in strijd borstkanker

"Ik had een knobbeltje, al een paar maanden", vertelt Sandra Reemer. "Waarmee ik, zoals waarschijnlijk zoveel vrouwen, maar bleef rondlopen. Je denkt of hoopt dat het niets is, dat het weggaat. Mijn huisarts drong aan dat ik naar een specialist zou gaan. Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik de diagnose: borstkanker.”

Ben je weleens eerder ziek geweest?

„Nooit! Echt nooit, afkloppen trouwens. Daarom komt zo’n mededeling helemaal als een mokerslag aan. Ik heb toch nooit wat, ik leef toch altijd zo gezond, eet gezond, let zo goed op mezelf? Hoe kan mij dit overkomen? Ondertussen moet je gewoon aan de slag met je behandeling en je behandelplan. Gelukkig heb ik een geweldige oncoloog in wie ik heel veel vertrouwen heb.”

