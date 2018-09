Dossier: Mini-MPV's voor 12.000 euro

Ford B-Max (2012 – heden)

De B-Max heeft niet alleen schuifdeuren als achterportieren, maar mist ook de middelste deurstijl. Daardoor is de instap naar de achterbank opvallend ruim. Verder kan de leuning van de rechtervoorstoel worden neergeklapt, zodat je eenvoudig lange voorwerpen kunt vervoeren. De reguliere bagageruimte valt dan weer tegen. Net als bij ‘grote’ ruimtewagens heeft deze B-Max een bolle spiegel onder de binnenspiegel hangen, waarmee je ongemerkt je kroost in de gaten kunt houden. De driecilinder instapmotor is met zijn 100 pk nét sterk genoeg. Gemiddeld rijdt hij 1 op 15. Bij de Ford-dealer in Schagen treffen we een donkerblauw exemplaar uit 2013 aan. Die heeft 99.000 kilometer gelopen en moet € 11.945 kosten.

Opel Meriva (2010 – 2016)

De Meriva is de bestseller in deze klasse. Zijn achterbank is niet alleen verschuifbaar, maar kan in de voorste stand ook worden verbreed zodat er twee volwassenen of drie kinderen kunnen plaatsnemen. Die constructie maakt de auto wel relatief zwaar (ruim 1.300 kg), waardoor de Opel duurder is in de motorrijtuigenbelasting én aan de pomp. De uitvoering met een 140 pk sterke turbomotor rijdt gemiddeld 1 op 13,5. Bij deze generatie scharnieren de achterportieren ‘andersom’, wat minder handig is wanneer je tussen twee andere auto’s geparkeerd staat. Via www.gaspedaal.nl komen we uit bij de Opel-dealer in Tiel. Voor € 11.500 staat daar een zwarte uitvoering uit 2011 klaar met precies een ton op de klok.

Skoda Roomster (2007 – 2015)

Feitelijk is de Roomster een Fabia met een andere achterkant. Aan de eigenzinnige buitenzijde kun je twee dingen zien: de auto zal niet bij iedereen in de smaak vallen en hij biedt een hoop ruimte. Met de achterbank op zijn plek is de kofferbak al gigantisch. De hoofdruimte is al even imposant: achter het stuur kun je zelfs een hoed op! De Roomster rijdt comfortabel. Hij weegt bovendien 200 kg minder dan de Meriva. Met een 1.2-liter TSI motor moet een verbruik van 1 op 14 geen probleem zijn. Bij een autobedrijf in ’s Gravenzande bieden ze een nette grijze versie aan. De Skoda komt uit 2012, maar heeft desondanks slechts 33.000 kilometer gelopen. Voor € 11.990 mag hij met je mee.

