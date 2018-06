Reizigers in New York krijgen advies van twaalfjarige

Ciro vond zichzelf wijs genoeg om goed advies te geven en kwam op een dag op het idee om advies te geven aan gestreste reizigers. Nu is hij elke zondag twee uur lang te vinden op het metrostation Bedford L in Brooklyn. In de tijd luistert hij naar werk -, relatie- en levensproblemen. De twaalfjarige heeft inmiddels een schare aan cliënten, die regelmatig terugkeren.

Van het geld dat Ciro verdient, soms wel $50 per week, helpt hij kinderen op zijn school die geen lunch of tussendoortjes kunnen veroorloven.