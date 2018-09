Opel Meriva nu historie

Dalende cijfers

In het Spaanse Zaragoza is afgelopen week het allerlaatste exemplaar van de Meriva van de band gerold. De auto, die als aandenken aan de veertien jaar durende productie in de fabriek te Zaragoza blijft, is nummer 1.593.348. Het productievolume is verdeeld over twee generaties. Vooral de tweede generatie toonde aan dat de vraag naar compacte MPV’s binnen het Opel-programma dalende was. Werden er van de editie ‘A’ nog meer dan een miljoen gebouwd en verkocht, van de ‘B’ zijn er dat rond de half miljoen. In het beste verkoopjaar (2004) verlieten net geen 200.000 units de fabriekspoort, 196.048 stuks om precies te zijn.

LEES VERDER OP AUTOVISIE.NL