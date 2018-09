’’Geïrriteerde reiziger koopt niks kostbaars’ 

„De lange wachttijden op Schiphol, waar vijftien winkels onze producten verkopen, zijn heel vervelend. Mensen denken dat je op zulke momenten wel goed zult verkopen. Hooguit gaat er iets meer Swatch over de toonbank, maar duurdere producten juist helemaal niet. Mensen zijn geïrriteerd en dan koop je niet iets kostbaars.”

De 61-jarige Leeser maakt voorzichtig stappen om zich na veertig jaar los te maken uit het familiebedrijf. Vorig jaar droeg hij tien procent van de aandelen over aan zijn dochter Debora en haar halfbroer David. „Helaas hebben we niet het eeuwige leven. Ik denk dat een goed bestuur zich ook kent in vooruit denken. Mijn vrouw en ik nemen steeds meer de ambassadeursrol op ons. Werk moet niet het enige in je leven zijn. Ik zou heel graag bij een voetbalclub in Nice of Cannes als een soort manager fungeren.”

Leeser vertelt verder in de krant dat hij de wereld ’harder’ vindt geworden. „Echte loyaliteit neemt af. Dat is iets wat mij pijn doet. Vroeger gaf je elkaar bij een deal de hand en zei je ’mazal’ om elkaar er geluk mee te wensen. Tegenwoordig moeten ellenlange contracten getekend worden. We vertrouwen elkaar niet meer en daar ben ik allergisch voor.”

