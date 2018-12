Ruimte en privacy

Vrij uitzicht op landgoed Mariënwaerdt en een ruime tuin van liefst 1200 vierkante meter die grenst aan de Linge: Martin noemt de plek waar hij woont bijzonder. „Achter het huis ligt een grote tuin met veel privacy. Je moet echt moeite doen om tussen de hagen door de buren te kunnen zien”, klinkt het enthousiast.

’s Zomers neemt Martin geregeld een duik in de rivier, waar een motorboot afgemeerd mag worden en ruimte genoeg is voor een grote steiger.

Bijzonder aan de tuin is bovendien het tuinhuisje met overkapping dat is ingericht als gastenverblijf en voorzien van keukenblok, badkamer, sauna en toilet. Deze ruimte zou volgens Martin goed kunnen dienen als bed and breakfast of als mantelzorgwoning.

Het woonhuis omschrijft hij als een „leuk plattelandshuis”. „Vanbuiten lijkt het misschien rechttoe rechtaan, maar binnen ademt het een knusse landelijke sfeer. Mede door het balkenplafond in de vide, eetkamer en keuken.”

De woonkamer aan de achterzijde heeft een openhaard en uitzicht op de tuin. Aan de voorzijde van het huis bevindt zich de eetkamer met houtkachel. De kamers worden van elkaar gescheiden door de luxe keuken.

Op de begane grond vindt u daarnaast een toilet, de trap naar de kelder en de trapopgang naar de twee slaapkamers en badkamer.

De natte ruimtes zijn in 2005 volledig vernieuwd. Rond diezelfde tijd trok zijn vriendin Tanjo (49) bij hem in. „Vlak daarna zijn we aan de slag gegaan”, blikt Martin terug. „Het ziet er allemaal nog steeds netjes uit. Een nieuwe koper hoeft hier eigenlijk niets aan te doen.”

Het huis staat te koop omdat Martin en zijn partner dromen van een huis met nóg meer buitenruimte. En het liefst met paardenbak en -stal. „Vanwege Tanjo’s vier paarden. Wij willen heel graag dat ze aan huis kunnen staan.”

Martin verkoopt het huis met een dubbel gevoel. „Ik heb het hier dertig jaar lang erg fijn gehad; eerst met mijn ex Nicky en zoon Ger en daarna met Tanjo. Hier liggen een hoop mooie herinneringen. Maar ik kijk er ook naar uit om iets nieuws te beginnen.”

Eigenaren

Martin Eskes

Adres

Kampsedijk 20, Enspijk

Reden verkoop

Te weinig ruimte voor paarden

Woonopp.

121 m2

Perceelopp.

1750 m2

Prijs

550.000 k.k.