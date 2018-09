(Te) jong huis gouden greep

Je zal maar de driebeukige neogotische Heilig Hartkerk uit 1902 bij je interieur kunnen betrekken. Dan woon je leuk! Het was dan ook niet moeilijk voor Ramsy om zijn Stefanie over te halen om te kiezen voor een nieuwbouwhuis in Haarlem met pontificaal uitzicht op deze kerk. Ook al was de huizenjacht tot dan toe naar een pand van vóór 1900 geweest.

Stefanie: „Ik was zwanger van onze eerste en het was echt tijd voor een ’grotemensenhuis’. Ik had in mijn hoofd dat het een echt oud huis in Haarlem moest zijn met een grote erker.”

Een romantisch plan. Dat alleen steeds minder romantisch werd toen Ramsy en Stefanie de makelaar aanhoorden. Bij elke bezichtiging was het: ’Ja, dat dak moet natuurlijk nieuw, maar de tussenvloeren kunnen nog wel even. En het is niet duidelijk of de palen rotten’. Als je dan al flink zwanger bent, zie je dat wiegje er een-twee-drie nog niet staan.

Dus speurde Ramsy ook naar wat jonger onroerend goed. Hij vond een nieuwbouwplan dat gemaakt leek voor dat wiegje. Maar hij wist dat de stap van een huis uit 1900 naar een uit 2014 een hele grote zou zijn. Dus nam hij Stefanie mee naar de bouwplaats van hun huidige huis. De aanblik was voldoende: verkocht! Logisch ook, want dit nieuwe hoekhuis met zijn ruim drie meter hoge plafonds heeft een extra grote erker die volop uitkijkt op die mooie kerk. Nota bene uit 1902...

Vlak na de geboorte van zoon Sepp verhuisde het stel naar de nieuwe woning en kon voor Stefanie, op Instagram te volgen via @blondhout, de lol van het inrichten beginnen. „Het woonvirus heb ik van huis uit meegekregen. Bij ons thuis sloegen we zowat elk weekeinde aan het klussen. Dan stonden we weer een kamer te behangen of een meubel te schilderen. We maakten het altijd weer mooier.”

Het was dus te verwachten dat vader en moeder Van der Kleij ook over het interieur meedachten. Stefanie: „Mijn moeder vond laatst het prachtige vintage lampenkapje voor in de zithoek. Maar dan kon Sepp niet meer van de erker op de bank springen. Dus bedacht ik het lange textiele koord dat er met een soort katrolsysteem voor zorgt dat de lamp omhoog kan worden gehesen. Mijn vader vogelde uit hoe het allemaal te bevestigen.” Een prima stukje familiesamenwerking in dit perfecte gezinshuis waarin het niemand meer uitmaakt dat het eigenlijk minstens 114 jaar te jong is.

Bewoners

Stefanie, Ramsy, Sepp (3), Zoë (11 maanden)

Oppervlakte

155 m2

Bouwjaar

2014

Kamers

6

Beste woonkoop

„De Marokkaanse tegeltjes in de keuken.”

Woonstijl

„Stijlvol en praktisch.”