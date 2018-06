Verkoeling voor huisdieren

Hond

Het is belangrijk om de hond voldoende mogelijkheden te bieden om verkoeling te zoeken. Houd de gordijnen dicht, zet de ventilator aan en laat de badkamerdeur open zodat hij op de koelere tegels kan liggen. Zorg in de tuin voor schaduw met een parasol en een zwembadje is natuurlijk ook fijn. Ververs regelmatig de bak met water en trakteer hem op een lekker, koel hondenijsje (kijk hier voor recepten).

Ga niet wandelen op het heetst van de dag. De tere kussentjes onder de poten kunnen door heet asfalt en straatstenen pijn doen en bij kortharige honden moet je uitkijken dat hun huid niet verbrandt. Laat de hond in de schaduw lopen tijdens het uitlaten en ga niet intensief rennen, spelen of fietsen.

Wellicht ten overvloede maar laat nooit de hond achter in de auto. De temperaturen kunnen daar razendsnel oplopen. Vooral de Engelse Bulldog, de Chow chow, de Mops, Dwergkees, Malamute, Boxer en Spaniël kunnen bijzonder slecht tegen warmte!Kat

Je kat zou graag willen dat je hem hoogstpersoonlijk koelte toewuift met een palmblad, maar je hebt ook wat anders te doen. Laat de kat gewoon lekker met rust. Zolang er schaduw, koelte en water binnen loopbereik zijn, redt hij zich wel.Konijn

Het hok van het konijn staat vaak buiten in de tuin. Zorg ervoor dat deze niet in de zon staat, maar in de schaduw. Konijnen hebben het namelijk al erg warm bij een temperatuur boven de 24 graden. Vul een plastic frisdrankfles voor twee derde met water en leg deze in de vriezer. Wikkel een handdoek om de bevroren fles en leg deze in het hok. Zo heeft je konijn een koel plekje om tegenaan te liggen. Pas wel op dat hij niet aan het plastic gaat knagen.EHBO bij een oververhit dier

Een oververhit dier gaat hijgen, is slap en lusteloos en voelt warm aan. Leg hem of haar in de schaduw en maak buik, oksels, liezen en poten nat met lauw water. Gebruik geen ijskoud water, dat is gevaarlijk! Geef het dier kleine slokjes lauw water, bel de Dierenambulance of ga zo snel mogelijk naar de dierenarts.

Bron: Dierenopvang Amsterdam