Gerucht: Volledig elektrische BMW 3 Serie op IAA

Dat hebben althans een aantal BMW-bronnen aan de krant laten weten. De elektrische 3 Serie zou een actieradius van ongeveer 400 kilometer krijgen. Ter vergelijking: de basisversie van de Tesla Model 3 zou qua reikwijdte uitkomen op zo’n 350 kilometer. Momenteel is er al een plug-in hybridevariant van de BMW 3 Serie.

Model 3 in productie

Tesla-baas Elon Musk kondigde begin deze week aan dat de Model 3 komende vrijdag in productie gaat. De eerste kopers krijgen hun auto eind juli. In december denkt Musk op een maandproductie van zo’n 20.000 Model 3’s te zitten. En dat moet ook wel, want hij heeft zo’n 400.000 bestellingen te vullen.

