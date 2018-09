Nieuwe E-Klasse ontmoet duurzame voorvader

Ⓒ Autovisie

VIDEO - Duurzaamheid zit hem niet alleen in een laag verbruik, maar ook in hoe lang een auto heel blijft. Het ultieme voorbeeld van een lang autoleven is de Mercedes-Benz W123. Miljoenen zijn ervan gemaakt en er rijden er nog gigantisch veel van rond. En dat DNA, dat zit ook in onze duurtest Mercedes-Benz E 220 d Estate. Werner Budding brengt de E 220 d samen met zijn verre voorvader.