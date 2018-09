Porsche Cayenne houdt zich aan de evolutietheorie

We gaan het er verder niet meer over hebben. Het uiterlijk van de nieuwe Cayenne is wat ons betreft een beetje teleurstellend. Iets teveel van het bekende. Maar verder is de Porsche natuurlijk weer helemaal bij de tijd. De derde generatie van de Cayenne staat vanaf 3 december bij de dealers, maar op het volledige leveringsprogramma moeten we nog even wachten.

Tiptronic S

Bij de marktintroductie zijn slechts twee varianten beschikbaar: de Cayenne en de Cayenne S. Die eerste heeft een 3,0 liter zescilinder turbomotor met 340 pk (plus 40 pk ten opzichte van eerder) en die tweede haalt 440 pk uit een 2,9 liter V6 biturbo (plus 20 pk ten opzichte van eerder). Ze zijn beide gekoppeld aan een nieuwe achttraps Tiptronic S-automaat.

Sport Chrono

De Cayenne haalt 100 km/h in 6,2 seconden (5,9 seconden met het Sport Chrono-pakket) en houdt pas bij 245 km/h op met accelereren. De S-variant heeft een 20 km/h hogere topsnelheid en doet de sprint in 5,2 seconden (4,9 seconden met het Sport Chrono-pakket). Het Sport Chrono-pakket biedt vier rijmodi: Normal, Sport, Sport Plus en een individueel instelbare stand. De Sport Response-knop stelt de motor en transmissie in op maximale prestaties.

