Opel en Vauxhall nu officieel eigendom PSA Group

“We zijn vandaag getuige van de geboorte van een echte Europese kampioen”, zei PSA-topman Carlos Tavares gisteren. “We zullen ervoor zorgen dat Opel en Vauxhall weer winstgevend worden en we zullen samen aan nieuwe industriestandaarden werken.” PSA Group denkt door de aankoop van Opel en Vauxhall synergievoordelen te kunnen behalen op het gebied van inkoop, productie en productontwikkeling. Die voordelen zouden oplopen tot zo’n 1,7 miljard euro, aldus PSA Group.

Achtentachtig jaar

Opel draait al zo’n achttien jaar verlies. Het doel van de fabrikant is nu om tegen 2020 een winstmarge van 2 procent te hebben. Zes jaar later moet die gegroeid zijn naar 6 procent. PSA Group heeft ongeveer 2,2 miljard euro neergeteld voor Opel, dat hiervoor achtentachtig jaar lang in handen was van General Motors. Opel was voor het Amerikaanse concern decennialang een echte ‘cash cow’, die Amerikaanse verliezen compenseerde. Totdat het eind jaren negentig alleen maar bergafwaarts ging met het Duitse merk.

LEES OOK: TRAININGSPAK VOOR OPEL INSIGNIA - DE INSIGNIA GSI